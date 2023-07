Tescio, emergenza finita Chiuso il Centro operativo

BASTIA UMBRA - Chiuso il Centro operativo comunale (COC) attivato dal Comune di Bastia Umbra dopo l’esondazione del Tescio mentre proseguono le attività di ripulitura delle aree interessate. Il COC (Centro operativo comunale) è infatti uno strumento emergenziale che viene attivato nell’urgenza della situazione per garantire una pronta risposta sotto tutti i punti di vista alle necessità della popolazione in caso di calamità naturali e anche in questo caso se ne era resa necessaria l’attività. Ora l’allarme legato dall’alluvione è cessato, anche se ovviamente rimangono i danni da quantificare e risarcire.

Proseguono infatti le attività di ripulitura delle aree interessate all’esondazione con i lavori di messa in sicurezza del torrente Tescio, già avviati nei giorni successivi all’evento, mediante la rimozione dei tronchi e rami nell’alveo del fiume e nelle aree limitrofe che potrebbero essere interessate da una eventuale esondazione. Tali interventi si protrarranno ancora per qualche giorno, con il supporto operativo dell’Agenzia Forestale e della ditta che effettua la manutenzione del verde per il Comune di Bastia Umbra. Sul trattamento dei rifiuti, viene inoltre evidenziato dal Comune di Bastia Umbra, si è tornati alla normalità della raccolta ordinaria e pertanto i residenti le cui abitazioni ricadono nell’area interessata dall’esondazione sono tenuti ora a conferire i rifiuti come da programma consueto, esponendo i rifiuti separandoli per quanto possibile. Dunque si sta cercando di tornare alla normalità dopo quei pochi minuti di pioggia spaventosa che hanno messo in ginocchio il territorio.