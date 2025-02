Territorio al setaccio. Controllati 60 veicoli

CITTÀ DI CASTELLO - Una serie di controlli mirati contro i furti, ma anche scippi, rapine e spaccio di stupefacenti sono stati eseguiti nelle scorse ore dagli agenti di polizia nel territorio di Città di Castello. Nel corso delle attività di prevenzione sono state identificate 130 persone e monitorati oltre 60 veicoli. I controlli sono stati disposti a seguito alla recrudescenza dei furti in abitazione, da parte del Questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio, con la finalità di innalzare la percezione di sicurezza e, al contempo, prevenire i reati. L’attività di prevenzione svolta giovedì 30 gennaio nel territorio di Città di Castello, ha visto impiegate le volanti del Commissariato di polizia insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze, le zone industriali e quelle residenziali, anche più isolate e periferiche. Per prevenire i furti in abitazione e intercettare individui sospetti, giunti nel tifernate per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato 6 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti di polizia. Il monitoraggio, infine, ha interessato anche alcuni esercizi pubblici.