Terni, veicolo a fuoco nella galleria Valnerina

Terni, 29 settembre 2024 – A causa di un veicolo in fiamme nella galleria Valnerina, la strada statale 79 bis “Ternana” è temporaneamente chiusa al traffico tra i km 21,000 e 24,000, nel comune di Terni. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.