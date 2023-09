TERNI: Sequestrati venti chili di marijuana: maxisequestro della Guardia di Finanza

Venti chilogrammi di droga tra hashish e marijuana: è quanto sequestrato dalla Guardia di Finanza provinciale a un trentunenne ternano, che è stato arrestato e condotto nel carcere di vocabolo Sabbione. Un’operazione, con maxisequestro di stupefacenti, che nasce da un controllo casuale. Le fiamme gialle del gruppo di Terni, infatti, erano impegnate in un servizio di controllo del territorio in una specifica zona della città, quando hanno notato l’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Il trentunenne, dopo essere stato fermato, è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente. I militari, secondo quanto riferisce la finanza, si sono ulteriormente insospettiti per il suo atteggiamento nervoso e preoccupato ed hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. Ed in casa dell’uomo sono stati scovati, in un armadio, 145 panetti e 23 ovuli di hashish per un totale di oltre 14.5 chilogrammi, nonché 6 buste di cellophane e diversi involucri più piccoli di marijuana per un totale di oltre 5.5 chili, oltre a un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e 575 euro presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Le fiamme gialle ternane sottolineano che, nell’ambito del contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti, dall’inzio dell’anno 8 persone sono state denunciate e ben 59 segnalate per l’assunzione di droghe. Terni si conferma crocevia dello spaccio, tra le grandi piazze di Napoli e Roma, come confermano le numerose operazioni di contrasto condotte dalle forze dell’ordine.

Ste.Cin.