TERNI: Presidente Pernazza visita strutture dedicate ai giovani con autismo - Actl e Terre Umbre

La presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, delegata Upi nell’Osservatorio nazionale per le disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha visitato le strutture dedicate a giovani con disturbo dello spettro autistico della cooperativa sociale Actl e della cooperativa sociale agricola Terre Umbre in Valnerina. “La presidente - spiega Palazzo Bazzani – è stata accolta dai responsabili, dal personale, dagli operatori e dai ragazzı che hanno raccontato e mostrato non solo le caratteristiche delle strutture, le prime sul territorio con queste specifiche caratteristiche, ma anche le possibilità offerte ai giovani coinvolti in percorsi abilitativi propedeutici all’ integrazione sociale e lavorativa". Dopo la visita alla struttura residenziale Andromeda della Actl, di prossima attivazione, si è passati alla struttura semiresidenziale OpenFarms di Terre Umbre, con spazi appositamente studiati dove svolgere attività, un laboratorio di trasformazione all’avanguardia e il collegamento diretto con i campi e gli orti