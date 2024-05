Terni Fc ai playoff incontrerà l’Ossese

Sarà l’Ossese l’avversaria del Terni Fc nella semifinale playoff nazionale di Eccellenza. La formazione allenata da Fadda ha infatti superato superato 3-1 il Villasimius nella finale playoff sarda. Andata domenica 26 maggio a Terni, ritorno domenica 2 giugno in Sardegna. In finale, invece, l’avversaria sarà una tra Rivasamba, vincitrice dei playoff in Liguria, e Mapello o Leon, finaliste del girone B lombardo. La doppia finale che vale la serie D è in programma domenica 9 e 16 giugno. In caso di promozione del Terni Fc, la perdente della finale playoff di Promozione di domenica verrà ripescata in Eccellenza. Un posto potrebbe liberarsi anche nel caso in cui il Sansepolcro dovesse essere ripescato in serie D. La società biturgense ha ufficializzato l’intenzione di presentare domanda.