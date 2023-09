"Terni: Arvedi Ast Gold Sponsor alla Conferenza Internazionale sull'Inossidabile"

Arvedi Ast sarà presente in veste di gold sponsor all’edizione 2023 dell’ “International stainless and special steel conference“, in calendario a Zurigo dal 12 al 14 settembre e che vedrà presenti oltre 300 partecipanti appartenenti al settore siderurgico. Focus di quest’anno sullo stato attuale delle industrie dell’acciaio inossidabile e speciale. "Nel corso della tre giorni in Svizzera, i manager di Arvedi Ast - fa sapere l’Accieria di viale Brin, presieduta da Giovanni Arvedi (nella foto) - presenteranno le innovative strategie e i piani di sviluppo dell’azienda, evidenziandone l’impegno per la sostenibilità, l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni per affrontare le sfide attuali e future". Principi che si concretizzano, prosegue Acciai speciali Terni, anche "nella scelta di Arvedi Ast di avviare l’iter per la certificazione ResponsibleSteel, il primo standard mondiale di certificazione per l’industria siderurgica, che annovera i principali player a livello internazionale". E che nasce per promuovere e sostenere la produzione responsabile dell’acciaio affrontando le questioni ambientali, sociali ed economiche associate al settore siderurgico.

E’ stato istituto in Arvedi Ast anche uno specifico comitato di sostenibilità "in grado di orientare il processo decisionale del vertice aziendale verso i temi ambientali, con l’obiettivo di assicurare valore nel lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder rilevanti per l’azienda e del territorio". Subito dopo la partecipazione a Zurigo, ad attendere Arvedi Ast ci sarà l’edizione 2023 di “Stainless steel world conference and exhibition“, tra i principali eventi espositivi del settore siderurgico, che si terrà a Maastricht, in Olanda, dal 26 al 28 settembre prossimi.