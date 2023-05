Maltempo, tragedia sfiorata a Terni: albero cade su tre auto in sosta

Terni, 19 maggio 2023 - Il maltempo che in questi giorni sta flagellando l'Italia Centro Nord, comincia a causare danni anche in Umbria. A metà mattinata, tragedia sfiorata a Terni, in via Buonarroti, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. La squadra dei caschi rossi sta rimuovendo alcune piante che cadendo, a causa della pioggia e del vento, sono piombate sopra alcune automobili parcheggiate nei dintorni. Le vetture, tre per la precisione, hanno subito svariati danni e per fortuna che in quel momento non c'erano passanti.

Sul posto, oltre alla Polizia Municipale è intervenuto anche personale dell'azienda Asm per liberare e ripristinare alcuni cavi elettrici rimasti coinvolti nel crollo degli alberi. I vigili del fuoco stanno comunque monitorando altre aree a rischio caduta piante. Per il momento sembra che il fenomeno sia limitato a quella zona.