Terni: 13° Tir della Speranza per Aiutare Ucraina Colpita dalla Guerra

Tredicesimo “Tir della Speranza“ allestito dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere per sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra. "Le attività di raccolta e preparazione del materiale per questa missione sono state completate con successo, l’attenzione è ora rivolta all’azione sul campo, che si terrà dal 3 al 7 ottobre 2023 – spiega la Fondazione –. Le operazioni di preparazione al Tir sono iniziate a seguito dell’appello dall’Ucraina sulla mancanza di acqua, per la distruzione della diga di Nova Kakhovka". Il nuovo “Tir della Speranza” ha preso il via da Terni e da Rosolina (Ro), dove la Fondazione ha l’altro punto di raccolta. Sono stati inviati sei bancali di cibo precotto autoriscaldante (applicando una semplice pressione sul fondo della confezione, il cibo si riscalda da solo in pochi minuti), altri alimenti a lunga conservazione, otto bancali di acqua minerale naturale, prodotti igienico-sanitari, mascherine chirurgiche, pannoloni per anziani, giocattoli, letti ortopedici, sedie a rotell. Il materiale sarà distribuito alle città di Yasinia, Uzhorod ed ai Frati Minori Conventuali di Kiev, raggiungendo direttamente chi ha bisogno di assistenza.