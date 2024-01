Ternana: valzer di uruguaiani. Falletti parte, arriva Pereiro

Uruguaiano che parte, uruguaiano che arriva. Oggi Cesar Falletti (1992) darà l’addio alla Ternana – destinazione Cremonese – mentre a Terni, prelevato in prestito dal Cagliari, Gaston Pereiro (1995) raccoglierà l’eredità dell’ormai ex capitano delle Fere. Nel frattempo, sono maturi i tempi per l’approdo alla Ternana anche del terzino sinistro Franco Carboni (2003), prelevato dall’Inter fino al termine della stagione attraverso la risoluzione anticipata del prestito tra il club milanese e il Monza, che prenderà il posto del pari ruolo Niccolò Corrado (2000) in procinto di trasferirsi al Modena, anch’egli in prestito, non appena il calciatore – già accordatosi con gli emiliani – avrà definito con la Ternana alcuni dettagli economici. Intanto, il “diesse“ rossoverde Stefano Capozucca non si ferma con l’intento di definire prima possibile le operazioni volte a rafforzare la squadra per la salvezza. In arrivo, infatti, ci sono il difensore centrale francese Ange Caumenan N’Guesson (2003) del Torino e il centrocampista Giacomo Faticanti (2004) del Lecce, a conferma che la Ternana privilegia la linea verde puntando su giovani che potrebbero consacrarsi in B. Capozucca lavora anche per rimpolpare l’attacco e avrebbe puntato sul polacco Jan Zuberek (2004) dell’Inter, che al pari di N’Guesson e di Faticanti arriverebbe a Terni in prestito. E’ invece tramontata l’ipotesi del trasferimento alla Ternana del centrocampista Gvidas Gineitis (2004) che il Torino, proprietario del cartellino del lituano, vorrebbe inserire in una trattativa di mercato col Verona. La società sta valutando la possibilità di ingaggiare il trequartista sloveno Ziga Repas (2001), a scadenza con il N. K. Domzale, e il difensore Gabriele Boloca (2001) – fratello di Daniele, centrocampista del Sassuolo – che è in prova con le fere dal 3 gennaio scorso. L’Ascoli pressa per avere Valerio Mantovani (1996) che non disdegnerebbe il trasferimento nelle Marche, ma la Ternana ha congelato la posizione del suo difensore.

La squadra oggi (ore 14.30) riprenderà a lavorare al Taddei dopo la domenica di riposo, per iniziare la preparazione in vista della trasferta a Bari di sabato (ore 14) con la quale riprenderà il campionato dopo la sosta per le festività di fine anno. L’allenamento sarà a porte aperte.