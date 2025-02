Ternana super, vittoria in rimonta. Cicerelli a segno con una doppietta

TERNANA 3 AREZZO 1

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Vallocchia (14’ st Brignola), Corradini, de Boer; Curcio (32’ st Aloi), Cicerelli (35’ st Donati); Cianci (35’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Fazzi, Millico, Maestrelli, Ciammaglichella, Martella, Donnarumma. All.: Abate.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Montini (42’ st Fiore), Chiosa, Gilli, Coccia; Renzi, Eklu (29’ st Santoro); Guccione (42’ st Lazzarini), Pattarello, Tavernelli; Capello (29’ st Ogunseye). A disp.: Galli, Borra, Gigli, Damiani, Righetti, Chierico, Bigi. All.: Bucchi.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Marcatori: 23’ pt Pattarello, 28’ pt e 30’ pt Cicerelli, 25’ st Curcio

Note: Ammoniti: Chiosa, Eklu, de Boer, Montini Recupero: 1-5 Angoli: 1-3 Spettatori: 4.059 di cui 2.233 abbonati (incasso totale euro 29.986, 57).

Le Fere vincono in rimonta e si mantengono a -3 dalla Virtus Entella. È la serata e il risultato che tutti attendevano dopo i noti fatti della scorsa settimana che hanno confermato l’innata e forte coesione squadra-tecnico. Abate deve rinunciare all’infortunato Romeo, oltre ai lungodegenti Damiani e Krastev. Nei convocati ci sono tutti i nuovi. Vallocchia fa parte del centrocampo a tre. Si rivede Curcio sulla trequarti. Torna disponibile Maestrelli dopo cinque gare di stop per problemi fisici. Bucchi, all’esordio sulla panchina amaranto, non può contare sul centrocampista Settembrini e nel riscaldamento si infortuna Ravasio (è rimpiazzato da Capello). Fere vicine al vantaggio al 12’: cross rasoterra di Cicerelli da sinistra, pallone che arriva a Casasola dalla parte opposta, conclusione respinta, riprende Vallocchia al cui tiro si oppone Coccia sulla linea di porta, carambola su Montini e i rossoverdi reclamano un presunto tocco di mano. Un destro “a giro“ di Cicerelli sfiora il palo opposto. A sorpresa, segna l’Arezzo: Tavernelli crossa a rientrare dalla sinistra, Pattarello ruba il tempo a Tito e insacca. In dieci minuti la Ternana capovolge il risultato con due pregevoli gol in velocità dell’imprendibile Cicerelli. Il fraseggio corale inizia dal basso in entrambi i casi ed esalta nella parte decisiva l’intesa di Cianci con il compagno che a quota 16 rafforza la leadership in classifica marcatori. Nella prima parte della ripresa l’Arezzo attacca a pieno organico, ma l’unico vero pericolo per le Fere è un tiro ravvicinato di Pattarello a cui Vannucchi si oppone di piede. I rossoverdi sembrano attendere l’occasione giusta per mettere la vittoria in cassaforte e la costruiscono con una nuova bella giocata di Cianci. Il n. 71 serve Casasola sul cui intelligente cross dal fondo arriva il destro vincente di Curcio. La Ternana va in totale controllo e gli ospiti perdono vigore. Alla fine grandi applausi e cori delle curve per squadra e tecnico. Ora, per i rossoverdi è in programma la doppia trasferta a Campobasso e Ascoli.