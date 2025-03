Ternana, prova di forza: Spal “ko“. Le Fere tengono il passo dell’Entella

SPAL 0 TERNANA 3

SPAL (3-5-2): Meneghetti; Bruscagin (19’ st Calapai), Nador, Fiordaliso; Iglio (1’ st Haoudi), Paghera (20’ pt Rao), Radrezza, Zammarini (29’ st Antenucci), Mignanelli; D’Orazio (19’ st Spini), Molina. A disp.: Zenti, Stagni, Awua, Karlsson, Ntenda, Bassoli, Nini. All. F.Baldini.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Maestrelli, Tito (37’ st Martella); Corradini (24’ st Vallocchia), De Boer; Donati, Curcio (32’ st Millico), Cicerelli (37’ st Ciammaglichella); Cianci (32’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Fazzi, Brignola, Donnarumma. All. Abate.

Arbitro: Silvestri di Roma 1.

Marcatori: 3’ pt Cicerelli, 13’ st Cianci, 42’ st Ferrante.

Note: Ammoniti: Bruscagin Recupero: 2 - 3 Angoli: 6-6. Spettatori: 5.491 (3.749 abbonamenti; 1.742 biglietti e 338 ospiti).

In prima serata tornano al gol i bomber e le Fere confezionano la quinta vittoria consecutiva. La Virtus Entella batte 4-0 il Sestri Levante e resta in vetta a +2. Abate propone alcune novità nell’undici rispetto alla gara con il Sestri: in difesa torna Casasola e si rivede Maestrelli che rimpiazza Capuano (assente per un fastidio muscolare), in mediana rientra de Boer e Donati (preferito a Brignola e Vallocchia) avanza sulla trequarti. Baldini non ha Galeotti (in porta c’è Meneghetti all’esordio stagionale) e Parigini fermati dal Giudice Sportivo. Rientrano dalla squalifica Mignanelli e l’ex attaccante rossoverde Antenucci (è in panchina, mentre l’altro ex Paghera lascerà ben presto il posto a Rao in seguito a un problema muscolare).

È subito questione di numeri: giorno 17 del mese e Cicerelli realizza il suo 17° gol stagionale con un pregevole calcio di punizione dalla lunetta. Il bomber serve a Curcio anche l’assist per il possibile 2-0, ma il destro del 21 termina appena alto. Prima della mezzora ci sono un bel sinistro di Cianci a lato e un calcio piazzato di Cicerelli parato da Meneghetti. Dopo una fase in controllo, i rossoverdi rischiano grosso nel finale di tempo: conclusione di Mignanelli a fil di palo, un’altra dello stesso 19 nel recupero è deviata da Vannucchi il quale sugli sviluppi del calcio d’angolo è prodigioso su quella ravvicinata di Fiordaliso. A inizio ripresa le Fere tremano su un diagonale di Zammarini vicino al bersaglio. Risponde Cicerelli che su azione personale impegna Meneghetti e con un destro sfiora la traversa. Torna protagonista Vannucchi, deviando in angolo un buon destro di Mignanelli.

Il team di Abate percepisce che è il caso di raggiungere un margine-sicurezza e lo trova con Cianci che su un angolo di Cicerelli è ben appostato nell’area piccola e mette a segno il suo 12° gol stagionale. Spal pericolosa a metà frazione con Haoudi a cui si oppone Vannucchi e Molina che di testa spedisce di poco a lato. Sull’altro fronte, Meneghetti vola a deviare un gran destro di Vallocchia. Nel finale torna al meritato gol Ferrante, che fa centro con un gran sinistro da venti metri.