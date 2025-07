Ternana pronta a evitare la penalizzazione. Vanno avanti le “manovre“ per la cessione

C’è il primo risultato auspicato da tutti, ovvero nessuna penalizzazione. Sarà infatti totalmente onorata l’odierna scadenza federale. Intanto, scatta in modo ufficiale l’iter di cessione della società che il sindaco Stefano Bandecchi continua a seguire in prima persona e che vede già le firme sulla lettera di intenti. Il closing dovrebbe arrivare entro tre settimane. Prosegue anche quello per la realizzazione del nuovo stadio. Sul fronte sportivo, Carlo Mammarella ha iniziato a valutare la situazione economica riguardante la rosa.

La scadenza. La Ternana Calcio provvederà regolarmente a saldare quanto dovuto entro la giornata odierna, ovvero stipendi, contributi previdenziali, incentivi all’esodo e rapporto economico di fine stagione relativi al mese di maggio. Stefano Bandecchi ha spiegato a Umbria Tv che il versamento sarà possibile "anche grazie a delle anticipazioni sul progetto stadio-clinica che l’Università Niccolò Cusano nella regolarità farà". Siamo dunque nell’ambito di un anticipo dei 14 milioni che Unicusano dovrà versare alla Ternana in 10 anni per realizzare la clinica privata, come accaduto a giugno per consentire alla società rossoverde di iscriversi al prossimo campionato.

La cessione. Ieri, come riportato da Tag24 Umbria, è stata predisposta una manifestazione d’interesse che fissa i punti della trattativa. Il gruppo interessato all’acquisizione della Ternana Calcio, come anticipato da Bandecchi, è formato da imprenditori di un’azienda tecnologica con sede a Roma, quotata in borsa sul mercato Euronext Star, con capitalizzazione di circa 90 milioni e ricavi consolidati nel 2024 superiori a 100 milioni. Il sindaco ha tenuto a precisare che si tratta di "persone per bene" in grado di garantire solidità finanziaria. Entra ovviamente nella fase decisiva la "due diligence" che definirà il valore effettivo della Ternana Calcio, i relativi costi gestionali e le prospettive economico-finanziarie ad ampio raggio in merito al progetto stadio-clinica.

La rosa. Carlo Mammarella, che sarà al comando dell’area sportiva, si è subito tuffato nel lavoro, anche perchè l’esito di quanto a lui richiesto, sopratutto riduzione degli ingaggi dei calciatori e inevitabile sfoltimento della rosa, avrà notevole rilevanza nell’iter del passaggio di proprietà. La scelta di far tornare in sella il diesse è stata di Bandecchi, che ne spiega il motivo a Umbria Tv: "Mi sono rotto le scatole, da tifoso, di perdere contro squadre che costano due milioni e mezzo e vincono i play-off, ma anche di perdere contro una che costa quattro milioni e mezzo e vince il campionato. Le squadre possono costare anche due miliardi, ma bisogna scegliere bene".

Augusto Austeri