Ternana, la vetta ora è a 5 punti. Rosa “corta“: occhio al mercato

Le Fere sono state raggiunte al secondo posto dalla Torres, vittoriosa col Campobasso, mentre la Virtus Entella capolisa ha di fatto preso il largo dopo la vittoria a Carpi, portandosi a +5 dai rossoverdi. Perde invece il Pescara a Pineto. Nelle zone alte della classifica i risultati della domenica sono stati sostanzialmente sfavorevoli alla Ternana, a sua volta sconfitta nell’anticipo di venerdì a Pineto, ad eccezione del Pescara, appunto, che ha perso colpi anche con la Pianese e vede allontanarsi le prime posizioni.

Il cammino verso la B si è fatto quindi più difficile e intanto nell’ambiente rossoverde crescono le aspettative dei tifosi – non solo loro – riguardo al calciomercato, perché la squadra di mister Ignazio Abate (foto) ha quantomeno l’essenziale necessità di integrare numericamente la propria rosa, che da questo punto di vista mostra limiti evidenti.

La settimana appena passata non ha portato le novità preannunciate dal presidente Stefano D’Alessandro dopo il derby col Gubbio, ma il “diesse“ Carlo Mammarella continua a lavorare per portare a termine le operazioni in entrata ritenute indispensabili. Sullo sfondo ci sono i malumori della tifoseria, che attende segnali importanti dalla società riguardo al calciomercato.

Gli interventi prioritari sono orientati alla ricerca dei sostituti degli infortunati di lungo corso Samuele Damiani (1998), centrocampista in prestito dal Palermo, e Dimo Krastev (2003), difensore in prestito dalla Fiorentina. La Ternana sta lavorando anche per puntellare il reparto offensivo. Mammarella, infatti, ha nel mirino Giovanni Bruzzaniti (2000) del Pineto, ma di proprietà del Crotone, e Cosimo Chiricò (1991) che è a scadenza di contratto col Catania.

La trattativa per Bruzzaniti è assai complicata perché il calciatore è in prestito al Pineto con diritto di riscatto da esercitare per la società abruzzese. Quest’ultima, per farlo decadere, dovrà accordarsi col Crotone su cifre più alte rispetto a quelle pattuite l’estate scorsa, ed una volta trovato l’eventuale accordo la Ternana dovrà anche investire una cifra importante per l’ingaggio di Bruzzaniti e la durata del suo vincolo contrattuale (triennale).

Diversa è la situazione per Chiricò. L’esperto esterno d’attacco ha un contratto oneroso che scadrà il 30 giugno ed è ai margini della rosa. Il Catania sta lavorando per la risoluzione anticipata e la Ternana è alla finestra, consapevole che pure questa operazione non è affatto semplice.

I rossoverdi intanto oggi usufruiranno di un altro giorno di riposo e torneranno a lavorare domani in vista del confronto casalingo di domenica (ore 19.30) con la Vis Pesaro, ieri vittoriosa a Pontedera e adesso a –3 dalle Fere. Mister Abate potrà contare sul rientro in gruppo del difensore Alessio Maestrelli che ha smaltito l’infortunio.

