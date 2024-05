Ternana, la notte della verità: la carica di Breda: "Abbiamo fiducia in quello che sappiamo fare"

Tutto in una sera. Squadra e città si fondono per tentare l’impresa che fino a qualche settimana fa appariva quasi impossibile. "C’è un grande carico emotivo – spiega Roberto Breda – ma è una partita vitale e l’energia deve essere indirizzata dove vogliamo. Conosciamo i nostri punti di forza, ma c’è il rispetto per l’avversario e ci sono sempre episodi da saper gestire. Abbiamo acquisito un’identità chiara, ma questa sfida potrebbe richiedere anche cose che non abbiamo provato. Sarà importante essere pronti a trovare soluzioni". La coesione e la sostanza: "Come gruppo possiamo mettere in luce quanto fatto insieme e dove siamo passati. E’ un’analisi che rimane, a livello individuale e di squadra. Ma per gli altri non conta. Conta solo la permanenza in Serie B e sappiamo che quanto fatto resterà nel nostro percorso". L’avversaria è ancora viva: "Il Bari ha elementi di valore e personalità che sanno interpretare le situazioni, come accaduto giovedì scorso quando hanno fatto due partite diverse. Li rispettiamo e abbiamo anche valutato dei loro possibili cambi a livello tattico. Ma c’è anche fiducia in quello che sappiamo fare. Le possibilità sono alla pari".

La spinta del “Liberati“: "Mi è piaciuta molto la sfida con il Catanzaro, in cui squadra e tifosi hanno lavorato insieme per l’obiettivo. La risposta per questa partita è bellissima e il tutto esaurito deve essere una grande arma in più. Ma senza facili entusiasmi, perchè ci attende una grande battaglia. In campo ci saremo noi e a spingerci sarà un’intera città che merita questa categoria". Partita decisiva anche per il futuro di Breda in rossoverde: "Con la salvezza c’è l’opzione in automatico. Ma credo che in questo momento i pensieri di tutti noi siano altri". I convocati sono 23. Indisponibili per infortunio Capuano, Boloca, Sgarbi, Marginean, Pyyhtiä, Favilli e Zuberek. Probabile conferma dell’undici di giovedì scorso. Eventuale ballottaggio Faticanti-de Boer. Nel Bari (out Diaw, Edjouma e Guiebre) non è da escludere un cambio di modulo, con l’inserimento di Maita e Dorval. L’arbitro è l’esperto Federico La Penna della sezione Roma 1 (assistenti Carbone e Giallatini, IV ufficiale Manganiello). Nomi di spicco anche al Var: Irrati e Meraviglia.

Così in campo. Stadio "Libero Liberati" ore 20.30.

TERNANA (3-5-2-): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Distefano. All.: Breda.

BARI (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Maiello, Benali, Ricci; Sibilli, Nasti. All.: Giampaolo.

Arbitro: La Penna di Roma.