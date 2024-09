Ternana in vendita

TERNI Nicola Guida resta fermamente intenzionato a cedere la Ternana a breve. I riflettori continuano a essere puntati sul Lussemburgo. Saltata la trattativa con Benedetto Mancini della TimeNova Holding SA, tra le indiscrezioni sembra tornata in auge quella con un altro gruppo con sede nel Granducato. La figura di riferimento sarebbe Flavio Becca, facoltoso imprenditore la cui famiglia è di origini umbre. Di recente ha investito anche nella nostra regione nel settore agroalimentare e in quello dell’ospitalità. Il suo gruppo è attivo nei settori immobiliare, finanza e sport (calcio, ciclismo, motociclismo ed equitazione). Becca, tra l’altro, fondatore dei team Leopard Trek (ciclismo) e Leopard Racing (Moto 3), è presidente della Swift Hesper ed è stato proprietario per quasi 20 anni dell’F91 Dudelange. Sono società di calcio militanti nella Serie A lussemburghese che neglianni hanno partecipato anche alle Coppe Europee. Vedremo se alle voci seguiranno conferme. L’altro tema inevitabilmente caldo è quello della penalizzazione in classifica in vista, per non aver ottemperato in modo totale agli adempimenti in scadenza lunedì scorso. I punti potrebbero essere due, ma la Ternana avrebbe delle carte da giocare per ricorrere nel tentativo di ottenere la riduzione a uno. La prossima scadenza è del 30 settembre riguardante l’Iva.

Augusto Austeri