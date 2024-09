Ternana in campo a Pesaro. Cessione, Guida tratta

Per fortuna c’è anche la partita. E’ una settimana dominata dalle voci (e smentite) di imminente cessione societaria e da penalizzazioni in arrivo. La tifoseria è preoccupata e confida che contro la Vis Pesaro le Fere possano essere al massimo della concentrazione per proseguire la striscia positiva di risultati.

La società. Il proprietario e presidente Nicola Guida si esprime su quanto sta accadendo, tramite il seguente comunicato : "In merito alle notizie apparse sugli organi di informazione secondo le quali la società starebbe per essere ceduta, attraverso fantomatici incontri presso studi notarili, smentisco categoricamente questa eventualità. Sono in essere trattative per la cessione volte a garantire un futuro solido alla Ternana Calcio". LA PARTITA. "Non parliamo delle vicende extra campo – afferma Ignazio Abate (foto) – anche se sarei bugiardo nel dire che non ci interessano. Ma dobbiamo dare un segnale ai tifosi che ci hanno sostenuto dal primo giorno, con una partita di grande attaccamento alla maglia. Ci siamo isolati e mai come questa settimana ho capito che alleno un gruppo di uomini veri. Abbiamo a cuore le sorti della squadra e ci girerebbero i “cosiddetti“ se ci venissero tolti dei punti conquistati sul campo". La netta vittoria contro il Pineto sembra confermare che la squadra si avvia verso la migliore espressione: "Attendo conferme tutti i giorni e con questa costanza di rendimento la crescita ci sarà. Ma l’apprendimento passa anche da momenti in cui fai un passo indietro. Dobbiamo migliorare la lettura della gara. Con il Pineto ho visto un’anima che non ci dovrà mai abbandonare, soprattutto nei momenti difficili". La gestione delle gare ravvicinate (quella odierna è la prima di tre in dieci giorni): "Cerco sempre di mettere in campo la formazione migliore. Siamo all’inizio e le valutazioni si fanno ad ogni passo. Dunque, pensiamo alla Vis Pesaro, squadra forte e ben allenata – conclude il tecnico rossoverde – e a fare una grande partita da Ternana". I convocati sono 23, l’unico indisponibile è Aloi (per lui, come spiegato da Abate, ancora un paio di settimane di stop). E’ molto probabile la conferma dell’undici proposto contro il Pineto.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Tonino Benelli" ore 20.45.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Tonucci, Coppola; Zoia, Di Paola, Pucciarelli, Tavernaro; Oreillana; Nicastro, Cannavò. All.: Stellone.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, Damiani; Cicerelli, Romeo, Curcio; Cianci. All.: Abate. ARBITRO: Lovison di Padova.

Augusto Austeri