Ternana, i nodi da sciogliere. Entro domani l’iscrizione

Non solo l’iscrizione, ma molto di più. Inizia una settimana di fondamentale importanza per la società rossoverde, vedi anche nuovo incontro tra Nicola Guida e Stefano Capozucca, per gettare le basi per la stagione 2024/2025. La grave ferita inferta alla tifoseria dalla discesa in serie C potrebbe essere lenita, ovviamente in piccola parte, soltanto da dichiarate e concrete ambizioni di immediata risalita nel campionato cadetto. Le prime mosse saranno dunque molto indicative e il lavoro da compiere è in ogni caso di proporzioni colossali, tenuto conto della necessità di rifondare la rosa. In tal senso, hanno ancora almeno un anno di contratto Iannarilli, Franchi, Boloca, Capuano, Casasola, Labojko, Luperini e Viviani. È molto probabile che diversi di essi non faranno parte della nuova Ternana. Tra coloro che sono in scadenza, la permanenza è possibile per Vitali (ci sarebbe un impegno della società per il rinnovo), de Boer e Dionisi (per loro potrebbe essere esercitata l’opzione di rinnovo). Rientrano dai prestiti Donnarumma, Martella, Di Tacchio, Bogdan, Morlupo, Ndir, Garau, Ferrante, Rovaglia e Capanni. Potremmo azzardare che soltanto gli ultimi tre abbiano qualche possibilità di far parte della rosa 2024/2025. Tutto deve essere logicamente preceduto da certezze assolute in merito al direttore sportivo e alla conseguente individuazione del nuovo allenatore. Domani (scadenza tassativa) sarà innanzitutto l’ultimo giorno per presentare tutti i documenti relativi all’iscrizione al campionato, con fideiussione di 350mila euro e versamento della tassa di 105mila euro. Su questo fronte non sembrano esserci problemi. Dovrebbero quindi essere rese note le composizioni di tutti i campionati e a seguire sarà la volta della composizione dei gironi di serie C. La medesima avrà un buon peso specifico sulla scelta del tecnico, chiunque dovesse essere il diesse. Resta incerta la permanenza di Capozucca, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Tra il direttore sportivo e il presidente Guida persiste reciproca stima. Nell’incontro andato in scena venerdì i due hanno affrontato temi prioritari, su tutti l’ulteriore riduzione del monte-ingaggi che resta notevole nonostante i forti tagli. Sullo sfondo c’è anche il caso-Bellomo, in settimana dovrebbero esserci progressi nell’indagine aperta dalla Procura Federale.

Settore giovanile. L’Under 13 di Alessandro Brunetti ha vinto la 3a edizione del "Luisa Pruni Piccioni", quadrangolare organizzato da Massimo Piccioni (responsabile dei rapporti con le istituzioni e degli affari generali della Ternana) in ricordo della moglie. Al torneo oltre al team rossoverde hanno partecipato Nuova Valle Aurelia, Polisportiva Ternana e Campitello.