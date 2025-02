Ternana cinica e razionale vince a Legnago. Romeo s’infortuna: distorsione al ginocchio

LEGNAGO SALUS 0 TERNANA 1

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Perucchini; Tanco, Noce, Ampollini, Zanetti (1’ st Muteba); Franzolini (36’ st Peschetola), Diaby (21’ st Casarotti), Leoncini (28’ st Dore); Bombagi; Basso Ricci (36’ st Morello), Svidercoschi. A disp: Berto, Rigon, Ballan, Ruggeri, Gazzola, Tonica, Bansé, Barbera. All.: Bagatti.

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Loiacono (40’ st Martella), Capuano, Tito; Casasola, Corradini (40’ st Aloi), De Boer, Donati; Romeo (27’ pt Vallocchia), Cianci (28’ st Ferrante), Cicerelli (28’ st Millico). A disp.: Vitali, Bonugli, Mattheus, Curcio, Donnarumma. All.: Abate (squalificato, in panchina Beggi).

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.

Marcatori: 19’ pt Cicerelli (rig.)

Note: Ammoniti: Zanetti, Diaby, Dore. Recupero: 2 - 6 Angoli: 0 - 1

Le Fere capitalizzano al meglio il gol su rigore di Cicerelli, portano a casa la vittoria e accorciano le distanze dall’Entella capolista (1-1 a Pescara), che ora è a +3 punti in classifica. La vittoria è ben diversa dall’8-0 dell’andata, non solo per il punteggio. La squadra di Abate produce un buon primo tempo, ma nel secondo perde brillantezza, punta sul controllo e pur non correndo pericoli lascia il timone della gara al Legnago. Nell’undici c’è Romeo che torna disponibile dopo il turno di squalifica. Difesa a tre con Tito preferito a Martella. In mediana trova posto Donati. I nuovi Vallocchia e Millico iniziano dalla panchina. Assente Maestrelli che non è ancora al meglio. Nessuna sorpresa nel Legnago in cui Bagatti propone l’ex rossoverde Bombagi a supporto di due punte. Fere subito in cattedra e avversari spesso costretti a interventi fallosi. Ci sono due colpi di testa fuori misura di Casasola e Capuano. La gara si sblocca al 19’ con un rigore trasformato da Cicerelli (14° centro stagionale), concesso per evidente tocco di mano di Zanetti su un cross dello stesso bomber rossoverde. Poco prima della mezzora Romeo si infortuna seriamente in uno scontro (distorsione al ginocchio) e lascia il posto a Vallocchia. Perucchini si oppone a un bel sinistro di Cianci servito da Cicerelli. Si segnala anche quello di Vallocchia, di poco a lato su assist di Tito. Le Fere rischiano su un destro di Bombagi in area che trova la provvidenziale opposizione di Loiacono. Nella ripresa il copione cambia in modo imprevisto. I padroni di casa sono più intraprendenti e al 6’ chiedono il rigore per un presunto "mani". I rossoverdi arretrano, ma vanno vicini al raddoppio con una conclusione di Casasola respinta da Perucchini. Poi la Ternana non riesce più a incidere e tende a controllare con organizzazione tattica ed esperienza. Gli inserimenti di Ferrante e Millico (all’esordio in maglia rossoverde) non cambiano il trend della gara.