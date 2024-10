Ternana, c’è l’Ascoli per reagire subito. Abate: "I ragazzi stanno bene, buoni segnali"

Ci vuole una pronta risposta della Fere. Le vittorie conquistate ieri su campi difficili da Virtus Entella e Torres confermano che la concorrenza per la Serie B è terribile. Dopo lo 0-0 con il Campobasso i rossoverdi devono battere l’Ascoli, anche per rendere apprezzabile il bottino delle due gare consecutive interne. "La squadra sta bene – spiega Ignazio Abate – e mi ha dato bei segnali anche nella rifinitura, non come la scorsa settimana quando espressi sensazioni non positive. È una partita di cartello, non possono mancare le motivazioni e mi aspetto che i nostri tifosi ci trascinino, soprattutto nei momenti in cui soffriremo. Possiamo migliorare tanto e non vedo l’ora che ci sia una crescita di tutti i componenti della rosa perchè abbiamo bisogno di tutti". I temi della gara: "Non ci snaturiamo davanti a nessuno. Saremmo poco credibili e sembrerei il primo a non credere in quello che faccio. Proveremo a fare la partita e se loro saranno più bravi saremo pronti a difenderci e a contrattaccare. L’Ascoli è squadra di assoluto livello, allenata da un tecnico esperto e importante. La classifica ora è relativa. Non dobbiamo specchiarci e metterci il gel. Sarà una partita difficile e maschia. Loro in contropiede possono far male, vedi il gol che hanno segnato al Pescara".

Sulla conferenza del presidente Stefano D’Alessandro: "Al di là della squadra, è stata importante per voi e per l’ambiente. Tutto si ripercuote sui ragazzi, che sono esseri umani, leggono, ascoltano e annusano. Con il presidente avevamo già parlato e ci aveva rassicurato. Non è facile vivere diversi scossoni in poco tempo. Per questo dico che i ragazzi sono stati straordinari, compattandosi e conquistando grandi risultati. Possono esserci momenti in cui non riescono a esprimersi al meglio e lì dobbiamo stargli vicino. Il presidente crede nel gruppo – conclude Abate – e sa che le cose bisogna meritarsele". Sono indisponibili Aloi e Damiani. Dubbi per Tito, reduce da problemi muscolari. In rampa di lancio c’è Martella.

COSÌ IN CAMPO. Stadio "Libero Liberati" ore 20.45.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Martella; de Boer, Corradini; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate.

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong, Menna, Gagliolo, Quaranta; Bando, Varone; Tirelli, Tremolada, Marsura; Corazza. All.: Di Carlo.

Arbitro: Mucera di Palermo.