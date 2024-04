Ternana a Brescia. C’è da sfatare il tabù-Rigamonti

di Massimo Ciaccolini

TERNI

La strada della salvezza della Ternana passa anche per il "Rigamonti" di Brescia, stadio da sempre ostico per le fere dove non sono mai riuscite a vincere. Nei 20 precedenti in Lombardia, infatti, la squadra rossoverde ha collezionato soltanto 8 pareggi a fronte delle 12 sconfitte subite. Fatta eccezione, però, per la netta vittoria ottenuta dalle rondinelle il 24 ottobre 1999 (3 a 0), nella stagione sportiva della promozione in Serie A con Nedo Sonetti allenatore, i confronti in terra lombarda tra le due squadre sono sempre stati tirati. Ed è quanto si prevede anche per quello di domani (ore 14), perché la squadra di Rolando Maran che è reduce dalla sconfitta a Venezia vorrà subito riscattarsi per mantenere la propria posizione nella zona play-off, mentre le fere affronteranno la gara con la ferma intenzione di dare continuità al prezioso successo ottenuto sabato scorso a Cremona, al fine di restare nella zona della classifica che garantirebbe loro la salvezza diretta. Roberto Breda, che oggi parlerà nella conferenza stampa programmata dopo l’allenamento di rifinitura fissato in mattinata al "Liberati" (ore 10.30), ha continuato a far lavorare la squadra a porte chiuse. All’allenamento di ieri hanno ancora dovuto marcare assenza il difensore Sgarbi e l’attaccante Zuberek, mentre il portiere Iannarilli e i difensori Sorensen e N’Guessan sono stati impegnati nel lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni. A Brescia le fere saranno seguite da un centinaio di tifosi. Il dato preciso delle presenze dei supporters ternani si potrà conoscere soltanto oggi, all’esito della prevendita dei biglietti del settore ospiti che si chiuderà alle ore 19. Come noto, la trasferta è consentita unicamente ai possessori della "fidelity card".