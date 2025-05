Terme di Fontecchio, ancora lavori: "Ma rimarranno accessibili a tutti"

Dopo quasi sei anni di lavori non c’è ancora una data di riapertura per le terme di Fontecchio, ma una cosa è certa: "Rimarranno accessibili a tutti, perché il progetto è inclusivo e non esclusivo. Le terme manterranno la loro impronta storica basata su fanghi, inalazioni, acque termali, cura delle dermatiti, cure fisioterapiche, benessere in generale". Il caso relativo al progetto di recupero delle terme di Fontecchio (un progetto privato che fa capo al super manager di Essilor Luxottica Francesco Milleri, ndr) è finito nel dibattito del recente consiglio comunale quando il vice sindaco Giuseppe Bernicchi ha reso note alcune informazioni diramate proprio dai proprietari. "Non c’è mai stato un progetto di trasformare le terme cittadine in una struttura di lusso riservata a pochi. I lavori hanno richiesto più tempo del previsto per le difficoltà connesse al Covid, al reperimento di maestranze qualificate, per la dimensione crescente dell’intervento, nonché per una serie di adempimenti burocratici", ha chiarito il vicesindaco puntualizzando che "l’amministrazione comunale segue la vicenda con l’auspicio che il cantiere possa terminare prima possibile, ma la cadenza degli interventi è in mano al privato. Al momento – ha aggiunto – nessuna delle oltre 20 pratiche che risultano agli atti, l’ultima delle quali di febbraio 2025 è inevasa, cioè non c’è niente di fermo negli uffici e tutto quello che è stato autorizzato può essere, dunque, realizzato". La risposta che il vicesindaco con delega all’urbanistica Bernicchi ha fornito nell’ultima seduta del Consiglio era stata sollevata dall’interrogazione del capogruppo di Forza Italia Tommaso Campagni, che chiedeva un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori delle terme di Fontecchio e garanzie sulla fruibilità: "Quando si concluderà l’intervento? Si era parlato dell’autunno 2024, ma siamo all’estate 2025 e non ci sono ancora tempi certi…". Bernicchi ha ribadito che "la velocità del cantiere non dipende dal Comune". In sede di replica, il consigliere Campagni ha rimarcato che l’interrogazione "non aveva lo scopo di puntare il dito né sul Comune, considerando tutto l’impegno che c’è stato da parte degli uffici avendo evaso tutte le pratiche, né tantomeno sul privato, che si trova a sostenere un investimento importante per riqualificare una zona nevralgica, fiore all’occhiello della città. L’intento – ha chiarito – era di capire lo stato dell’arte, con l’auspicio che i lavori possano terminare prima possibile e di comprendere se ci fossero le garanzie che Fontecchio sarebbe rimasta fruibile a disposizione dei cittadini".