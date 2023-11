Terex festeggia mezzo secolo d’attività

Mezzo secolo di attività per la Terex Corporation di Umbertide, nata Italmacchine, ed è festa grande per la multinazionale statunitense produttrice di carrelli elevatori e piattaforme aree. Una storia costellata di grandi successi commerciali, iniziata nel novembre 1973 grazie a Lorenzo Medici, grande ed indimenticato imprenditore scomparso a 78 anni nel settembre 2020 e già fondatore di Italmacchine. Nel 1998 Italmacchine ai vertici della produzione fu acquistata da Terex Corporation che oggi, leader del mercato, conta solo nello stabilimento umbertidese le 450 dipendenti. Venerdì scorso la celebrazione dei primi 50 anni dell’azienda nella sede di via Portella della Ginestra alla quale hanno partecipato il direttore Francesco Aiello e la sua squadra dirigente, fornitori, dipendenti, partner, pensionati Non potevano mancare l’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni, il sindaco di Umbertide Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla e soprattutto Giulia Medici, figlia di Lorenzo, apprezzatissima professionista ed oggi la consigliera comunale presidente della terza commissione consiliare permanente. Mierla e Carizia nel ricordare con gratitudine la figura imprenditoriale ed umana di Lorenzo Medici hanno consegnato una targa celebrativa all’azienda per aver "svolto un ruolo decisivo nello sviluppo economico del territorio di Umbertide e di ringraziamento per l’impegno profuso in tanti anni di attività".

Pa.Ip.