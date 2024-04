“Teoria del cracker“. Daniele Aureli riparte dal Clitunno

Le contraddizioni dell’essere umano al centro di “Teoria del cracker”, spettacolo di e con Daniele Aureli (nella foto), attore, drammaturgo e regista umbro, in scena stasera alle 21 al Clitunno di Trevi, nell’ambito del format “Nuova Scena Umbra”, con biglietti su VivaTicket, info e prenotazioni al 375.6245808.

“Teoria del cracker“ rientra anche nella rassegna “Smail - For your Future“, promossa da Occhisulmondo per “Tanganica. Libero Stato della Risata“ e sarà in scena anche domani alle 18 al Talia di Gualdo Tadino, poi il 9 maggio agli Avvaloranti di Città della Pieve e l’11 maggio al Caporali di Panicale. Ambientato in una provincia italiana, una delle quarantaquattro aree inquinate oltre ogni limite di legge, lo spettacolo vuol far risuonare le urla nascoste di un’umanità ferita. La storia è narrata da un punto di vista inusuale e scomodo, dalla stessa malattia, ospite inaspettato e indesiderato dentro ad un corpo inconsapevole. Con immagini ironiche e spietate Aureli racconta la storia di un paese, dei suoi abitanti, in un racconto intimo e privato, ma anche ironico e corale.