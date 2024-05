Tentato furto al Calendimaggio. Ladri condannati a un anno. Volevano rubare nel deposito

Avevano rubato del materiale ferroso dal deposito della Magnifica Parte de Sotto del Calendimaggio di Assisi: dopo dieci anni il processo è arrivato a sentenza. Due persone, di 86 e 56 anni, sono state condannate dal Tribunale di Perugia per furto, con una pena di un anno di reclusione, a 500 euro di multa e alla liquidazione dell’onorario pari a 2.500 euro mentre la quantificazione del danno sarà rimandata al giudice civile. La vicenda riporta al giugno del 2014 quando i due erano stati sorpresi ad armeggiare nel deposito dei materiali della Magnifica allora ubicato a Castelnuovo, peraltro in una zona defilata e isolata, lontano dal centro della frazione. I due, per portare a termine il loro intento, si erano introdotti senza autorizzazione nell’area ed erano addirittura muniti di un autocarro provvisto di gru, con l’idea di prelevare dei materiali ferrosi utilizzati per gli allestimenti della Parte, in particolare di alcuni carri. Ma l’operazione non era andata per il meglio ed erano stati scoperti. Alla richiesta di spiegazioni sul loro comportamento, i due, cittadini italiani, avevano fornito giustificazioni fin troppo vaghe, che alla fine erano risultate del tutto infondate. Il Priore Maggiore di allora, Massimiliano Della Vedova, aveva denunciato l’episodio e si era costituito parte civile, con la Magnifica difesa dall’avvocato Delfo Berretti che ha deciso di devolvere alla Parte de Sotto metà dell’onorario. E adesso, dopo dieci anni dall’accaduto, è giunta la sentenza che ha portato alla condanna dei due.

M.B.