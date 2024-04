Tentano il furto nell’ortofrutta. Uno dei due preso e denunciato

TERNI - I Carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un 23enne maghrebino, senza fissa dimora e con precedenti. La notte scorsa è giunta alla centrale operativa la segnalazione di un cittadino per un furto in corso ai danni di un negozio di frutta e verdura in via Porta San Giovanni: i due presunti ladri sono stati rintracciati dai militari in una strada poco distante. Alla vista della “gazzella” i due sono fuggiti a piedi. Uno, però, è stato subito bloccato. Condotto in caserma e sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari, due carte di credito e una scheda di memoria sottratti al proprietario dell’esercizio commerciale, a cui venivano restituiti, oltre che di attrezzi atti allo scasso. Inoltre, nel corso dell’identificazione, lo straniero ha fornito false generalità, come emerso dai successivi rilievi foto-dattiloscopici che ne svelavano la reale identità. Per il 23enne è così scattata la denuncia per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e falsa dichiarazione.