Tentano di svaligiarle casa. Il cane la “avvisa“, lei urla e le due ladre scappano

In questa storia l’eroe ha quattro zampe. È un cagnolino gioioso che ha indossato i panni del cane da guardia. Sì, perché ha “detto“ alla sua padrona che c’era qualcosa che non andava, che qualcuno di sconosciuto stava invadendo casa loro. Lei, così, si è riscossa e ha capito che la stavano raggirando, che, di lì a poco, le avrebbero svaligiato l’abitazione. È domenica, in un piccolo centro della periferia ternana. Una donna con una busta in mano cammina per strada, vede la vittima affacciata alla finestra. La saluta, come se la conoscesse da sempre. "Vengo alla porta, aprimi", le dice. La signora, anziana ma decisamente arzilla, va ad aprire, seppur certa di non averla riconosciuta. L’ospite inattesa entra senza che nessuno la inviti a farlo, chiedendo di poter riempire d’acqua le cinque bottiglie di plastica che ha con sé.

L’anziana si trova spiazzata: in paese i favori non si rifiutano. Chiude la porta e si accostano al lavello. La presunta “conoscente“ inizia a parlare, a fare domande, a dare informazioni di sé e a chiederne. Un continuo, chiaramente per distrarre la padrona di casa. Qui entra in scena il cagnolino, che fin lì aveva assistito in silenzio, non facendo le feste come suo solito a chi arriva e conosce.

La complice della donna alle prese con le bottiglie che, evidentemente, era riuscita a bloccare la porta, entra nell’abitazione, di soppiatto. Probabilmente sarebbe andata in camera, senza farsi sentire. Ma il cane uggiola, “dice“ a suo modo alla padrona che c’è qualcosa che non va. L’anziana si gira, vede la complice e capisce quello che sta accadendo. Inizia a urlare. Il cane la segue e attacca ad abbaiare. E le due ladre fuggono di gran corsa. L’anziana presenterà denuncia ai carabinieri.