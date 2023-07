Tenta di difendere l’amico e viene aggredito

PERUGIA - Aggredito perché ha cercato di difendere l’amico. E’ successo in un bar di Perugia, dove è intervenuta la polizia per riportare la calma dopo la lite scoppiata tra un cliente dell’esercizio commerciale e un dipendente. Secondo quanto ricostruito, il cliente sarebbe intervenuto per difendere l’amico titolare nella discussione tra lui e il dipendente, un 19enne nigeriano. Secondo quanto riferito dalla presunta vittima dell’aggressione, il dipendente, dopo aver discusso con il titolare del locale, l’aveva minacciata e poi percosso violentemente, reagendo, così, al suo tentativo di difendere il proprietario dell’esercizio.

Gli agenti, a quel punto, viste le lesioni riportate nell’aggressione, hanno richiesto l’intervento del personale del 118 che, arrivato poco dopo, ha provveduto ad apprestare le prime cure alla vittima. Dopo aver sentito i testimoni, gli agenti hanno invitato l’avventore in questura dove, terminate le attività di rito e acquisita la denuncia, il 19enne è stato segnalato per i reati di percosse e lesioni.