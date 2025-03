Tennis Giornalisti con la racchetta. Mencacci, Filipponi e Contessa sul podio

"La mancanza di aggregazione è uno degli elementi più critici del periodo che stiamo vivendo e lo Sport è una risposta concreta alla carenza di coesione sociale. I circoli sportivi, come lo Junior Tennis che ha ospitato l’iniziativa, sono chiamati a fare gruppo, possono anche diventare una cura per i disagi dei giovani e dei più deboli". Lo ha fatto notare la sindaca Vittoria Ferdinandi intervenuta alla cerimonia di premiazione del Campionato regionale per Giornalisti – Memorial Roberto Mantilacci – Memorial Giuseppe Occhioni, organizzato dall’Ussi Umbria. Insieme a sindaca e assessore allo sport Pierluigi Vossi c’erano anche il presidente del Panathlon Perugia, Luca Ginetto, i presidenti di Banca Centro Toscana-Umbria Carmelo Campagna e R&C Studio Alfonso Rizzo, il presidente della Fitp Umbria Roberto Carraresi, e tutto lo staff dei maestri dello Junior che hanno premiato i giornalisti vincitori. Al di là del podio e delle sfide sulla terra rossa, l’evento si conferma ancora una volta una piacevole occasione per riunire la categoria e rinsaldare l’amicizia tra colleghi.

Ma ecco i re e le regine del torneo. Singolare femminile: Francesca Mencacci (La Nazione) vs Silvia Angelici (La Nazione) 64 26 10-6; singolare assoluto Luca Filipponi (Europanews) vs Daniele Minni (La Nazione) 61 63; singolare open Claudio Contessa (Ufficio Stampa Lega) vs Alessandro Catanzaro (Rai) 76 (7-3) 63; singolare consolazione Silvia Angelici vs Luca Bernardini (Corriere dell’Umbria) 62 62; doppio assoluto Luca Pisinicca (Rai TGR)- Andrea Rossini (RaiTGR) vs Angelici (La Nazione)-Alessandro Cascianelli (Supertennis) 63 61. Serata al top e meritati applausi ai veri “vincitori“: gli organizzatori Antonio Ciorba e Stefano Cocchieri.