“Tennis al centro“. Scout vince il concorso. È la miglior vetrina

La tennismania contagia anche l’acropoli. Palline, racchette e tutto quanto racconta questo meraviglioso sport approdano al concorso “Tennis al centro”, coinvolgendo le vetrine dei negozi in una insolita sfida. Scout è la miglior vetrina a tema della IX edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | GIMa SpA Tennis Cup, che si svolgono al circolo di via Bonfigli fino a domenica. Per Scout quattro pass per assistere a tutti i match del torneo. Giuria d’eccezione formata da Marcelo Demoliner e Gabriele Pennaforti.