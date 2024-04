Tempo di UBeer Riflettori sulla “bionda“ . Il festival delle etichette made in Umbria

Per l’Umbria, sempre più terra di birra artigianale, è arrivato il momento di un festival con l’obiettivo di raccontare e far vivere questa straordinaria avventura. Nasce così UBeer, un evento dedicato alla birra umbra con protagonisti i migliori birrifici della regione. Appuntamento da venerdì a domenica al Barton Park tra prodotti artigianali, tante attività e divertimento. L’evento è ideato dall’associazione Open Mind, che dopo il successo di UWine si conferma attiva nella creazione di format innovativi volti alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questo nuovo progetto vedrà infatti la partecipazione di 13 birrifici artigianali umbri con i loro stand, una ricca offerta gastronomica grazie ad 8 food truck sempre umbri, musica dal vivo e dj set ad ogni ora, conferenze tematiche, area relax, attività all’aria aperta e molto altro. I birrifici che hanno dato il loro ok: Birra Flea, Gramigna, Mastri Birrai Umbri, Altotevere, Birra Perugia, Birra Bro, Fratelli Perugini, Centolitri, Birra dell’Eremo, San Biagio, Osiride, Bastian Birraio, Birra Alfina. All’interno della “Food Area”, una zona del Festival pensata e dedicata al cibo, sarà possibile gustare: pizza, panini con porchetta umbra, fritto di lago, arrosticini, pita greca, poké e torta al testo, firmati Umbria Farm, Ebe, Poker’ Poke, Granieri, Siciliy on the road, Pizzeria Gattini, Rosso di Sera, Qui ed Ora.

Il parco si trasformerà, inoltre, in un vero e proprio “Sound Park”, per accompagnare le degustazioni per tutti e tre i giorni. Un’intera zona del parco viene dedicata al relax, allo svago e alle tante attività in collaborazione con i partners. Biliardini e giochi saranno forniti dai ragazzi di Ideattivamente, protagonisti dell’ultima edizione di Umbriacon.