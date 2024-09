Tempo di Luna Park Divertimento e foto. Premi per gli scatti con l’amico animale

Dopo il successo dell’edizione numero 100, celebrata con una mostra di grande impatto organizzata in collaborazione con il Comune di Perugia e gli operatori del Luna Park, l’appuntamento annuale si rinnova. Dal 12 ottobre al 10 novembre, l’area di Pian di Massiano ospiterà l’edizione 101 dei “Baracconi“ uno degli eventi più attesi e amati dai cittadini con le sue 83 attrazioni e 122 giostre tra grandi, medie e piccole, padiglioni gastronomici, banchi di dolci e salati. L’inaugurazione il 12 ottobre con la Banda musicale e le Majorette accompagnate dalla presenza di dinosauri che passeggeranno all’interno della manifestazione e alle 23,30 spettacolo pirotecnico. Tra gli appuntamenti di rito, le due mattinate dedicate ai disabili, il 31 ottobre la festa di Halloween e il 6,7,8, novembre la “Festa del Bambino“. In occasione di questa nuova edizione, gli operatori del luna park lanciano un nuovo il contest fotografico “Partecipa alla carica dei 101“, invitando tutti a immortalarsi insieme al proprio animale domestico in uno scatto al Luna Park. Le fotografie, che dovranno essere in formato orizzontale, potranno essere inviate entro il 25 ottobre all’indirizzo [email protected]. Le immagini più significative saranno selezionate ed esposte fino al 20 novembre, contribuendo a rendere ancora più speciale questa storica manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di visitatori. A tutti i partecipanti verranno consegnate delle cartelle sconto il 30 ottobre dalle 15 alle 19 nella tensostruttura della mostra fotografica che verrà allestita al centro dei Baracconi.