Tempo di ’Eat’, ovvero Enogastronomia a Teatro. In scena le star sono tartufo, olio, vino e zafferano

"Adamo ed Eva, voi che perdeste tutto per una mela cosa avreste fatto per il tartufo?" Uno dei protagonisti della seconda edizione di "Eat" Guido Farinelli cita una frase del gastronomo francese Brillat Savarin per celebrare il tartufo, che insieme all’olio, al vino e allo zafferano sarà tra i protagonisti dell’evento che porta la cultura culinaria a teatro presentato ieri a "Casa Menotti" a Spoleto. A fare gli onori di casa è stata Maria Flora Monini tra gli sponsor di "Eat Enogastronomia a Teatro": "Quando mangiamo a ristorante c’è sempre musica di sottofondo, vivere questa esperienza in un teatro è molto suggestivo, soprattutto in Italia dove c’è una grande cultura del cibo". Quest’anno l’evento, organizzato da Andrea Castellani ed Anna Setteposte con il Comune di Spoleto durerà quattro giorni dal 23 al 26 novembre e oltre al Teatro Caio Melisso si svolgerà al Teatrino delle Sei. Previste grandi novità come lo spettacolo "Pasticceri. Io e mio fratello Roberto" di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano (foto sopra) a cura della Compagnia Orsini. I due fratelli pasticceri, portano in palcoscenico una pasticceria. Tornano "FoodEnsemble - Il concerto che puoi mangiare", un’esperienza sensoriale da vivere come un concerto, uno spettacolo da gustare come una cena e la "degustazione del Re dei bianchi umbri", con la Spoleto DOC Trebbiano Spoletino. Appuntamento con Daniele De Michele ‘Donpasta’, dj, economista e appassionato di gastronomia con un nuovo spettacolo con 4 ospiti d’eccezione pronti a sfidarsi davanti al pubblico votante: Giorgione, Carlotta Delicato, Le Sorelle Passera e Guido Farinelli che porteranno sulla "tavola" di Eat ognuno il suo piatto abbinato a un disco. Sono solo alcuni degli spettacoli di un programma che prevede anche premi speciali e incontri di formazione.

D. M.