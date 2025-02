“Teatro Vivo 2025”, è la stagione di Massa Martana. Si parte con le colonne sonore di Ennio Morricone

Sono “Le immortali colonne sonore di Ennio Morricone“ ad inaugurare oggi alle 17.30 al Teatro Consortium “Teatro Vivo 2025”, nuova stagione di spettacoli, arte e musica con la direzione di ’Magazzini Artistici’ che in collaborazione con il Comune di Massa Martana punta a replicare il successo della stagione 2024. Sono sei spettacoli che fino a dicembre animeranno un cartellone di grande respiro con grandi nomi del teatro a livello nazionale. Lo spettacolo d’apertura esalta la figura e l’opera di un grande maestro, che ha realizzato celeberrime colonne sonore, interpretato in una chiave intimista dal regista Stefano Reali e dalla cantante Flavia Astolfi. Non mancheranno aneddoti e racconti sull’uomo Morricone in uno straordinario omaggio, un racconto in musica, e non solo, con storie piene di curiosità e sorprese su uno dei più grandi compositori del nostro tempo. Al termine brindisi d’augurio per la nuova stagione, che alle 17.15 verrà presentata dal presidente di Magazzini Artistici Germano Rubbi e dal direttore artistico Francesco Verdinelli, con il sindaco di Massa Martana Francesco Federici e l’assessore Chiara Titani. La stagione proseguirà il 15 marzo con “L’Inferno non esiste” di Susanna Tamaro, con Laura Lattuada che racconta la violenza sulle donne in ambito familiare. Il 6 aprile sarà la volta di “La tovaglia di Trilussa” con Ariele Vincenti e il 25 ottobre di “La disfatta” di Gianni Guardigli con Riccardo Leonelli che ripercorre gli ultimi giorni di Hitler. Il 15 novembre Gianni Neri Quartet rende omaggio a Luigi Tenco con “Vedrai, vedrai, un bel giorno cambierà“ per chiudere il 6 dicembre con “Il Sindaco contadino: Rocco Scotellaro”, di e con Ulderico Pesce che ripercorre la vita del sindaco di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Ingresso 10 euro per tutti gli spettacoli, prevendita on line su Vivaticket, prenotazioni al 327.8184788