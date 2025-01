"Teatro Sociale patrimonio dell’Unesco"

AMELIA Il Teatro Sociale candidato all’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale del’Unesco. Lo annuncia in un post l’assessora comunale alla cultura Elide Rossi. La candidatura rientra nel progetto “Il sistema dei teatri condominiali all’italiana tra XVIII e XIX secolo nell’Italia Centrale”. "Nel giusgno corso – spèiega Rossi – il Comune di Amelia ha iniziato, insieme ad altri 17 Comuni delle Regioni Umbria, Marche ed Emilia Romagna, il percorso per la candidatura Unesco del Teatro Sociale di Amelia, unitamente a quelli dei Comuni coinvolti nel progetto. Gli incontri sono stati coordinati dal Servizio Unesco con l’assistenza degli uffici territoriali competenti del Ministero della Cultura e il supporto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale, della Rappresentanza permanente d’Italia presso l ‘Unesco e la Regione Marche, promotrice e capofila del progetto". "Il Teatro Sociale di Amelia gli altri Teatri coinvolti nella candidatura – continua – , sono stati individuati da uno studio svolto dall’Università di Camerino, in base ad alcuni elementi accomunanti come la loro integrità e morfologia storica. Il Comune di Amelia ha fornito, in collaborazione con l’Associazione Ameria 1782, gestore del Teatro, i documenti necessari per poter redigere un dossier scientifico e un piano di gestione"