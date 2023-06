Teatro di strada e cirque nouveau con “Alchemika“ Fantasia e colori per la festa di ’Fiorivano le viole’

“Fiorivano le viole“ rilancia la sua scommessa più bella. Torna “ Alchemika“, il festival di teatro di strada e cirque nouveau che l’associazione porta in scena a Perugia da domani a domenica, con spettacoli teatrali, performance, musica, circo, danza africana che invaderanno tutto il quartiere che ruota intorno a via della Viola, tra contorsioni, giocoleria, acrobate, acrobati e poeti per un pubblico di tutte le sempre a ingresso libero e aperto a tutti. Alchemika, con direzione artistica di Walter Sumskas, si apre domani con una giornata di anteprima: dalle 17 alle 19 nel chiostro di San Fiorenzo, davanti al cinema Méliès si tiene un laboratorio di circo per spostarsi poi in Piazza delle 500 (cioè Piazza San Giovannino del Fosso) con la danza africana alle 19.30 e gli “Assalti Frontali“, in concerto alle 21 con il rap- hip hop.

Il Festival entra nel vivo nelle due giornate di sabato e domenica. Entrambe si aprono alle 16 con la “Parata Alchemika“ a cura di Circo instabile e Anarchia Ritmica che si snoda da Largo Paolo Vinti (in via Cartolari) verso il centro storico tra ritmi, colori e fantasia. Poi dalle 17 alle 21 vanno in scena gli spettacoli, a rotazione in tre punti: Largo Paolo Vinti, Piazza delle 500 e Piazza del Duca dove si esibiranno Cronopia Contorsiones, Daniela Cardellini, Daigoro, Dom Urban Drummer, Gambeinspalla Teatro, Mencho Sosa e The Gipsy Marionettist. Sabato alle 17 ci sarà un nuovo palco in piazza Matteotti e la musica chiuderà le due due giornate: sabato alle 22 il rock della street band dei Prototipo, domenica gran finale sempre alle 22 con l’Orchestra multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink con "un viaggio nel repertorio tradizionale popolare degli ebrei d’Est Europa". Dalle 16 a mezzanotte c’è anche il mercatino artigianale.