Teatro dei Riuniti, festa col veglione ’Tea Cine’

UMBERTIDE – È da sempre il re dei veglioni mascherati di Carnevale: quello del Tea – Cine, che torna al Teatro dei Riuniti dopo lo stop dovuto ai lavori di ristrutturazione. Regia ancora una volta dell’omonima Accademia, che per l’occasione questa sera alle 22.00 trasformerà il teatro in un grande tendone da circo. L’evento, intitolato appunto "Circus – The greatest show in town", richiama la storica tradizione dei veglioni in maschera che fino a qualche decennio animavano il Carnevale locale. Premi previsti per la miglior maschera e il miglior gruppo; musica la musica dal vivo della "Outside Band", con la partecipazione del chitarrista umbertidese Francesco Bruni e selezione musicale DJ Shaft (Emanuele Bettucci).

In calendario anche altre due iniziative: il Carnevale di Arlecchino, organizzato dall’associazione "Niccone C’è", che nel pomeriggio di oggi porterà allegria e colori nella frazione di Niccone e poi la sfilata di carri che si terrà domani con il "Carnevale in Piazza", giunto alla quarta edizione. Il ritrovo è previsto per le 14:00 in via del Vignola ; alle 15:00 partenza della sfilata dei carri allegorici, che attraverseranno via Morandi, viale Unità d’Italia e via Garibaldi per Piazza del Mercato, dove la festa proseguirà con musica e spettacoli fino alle 20.00. L’evento vedrà la partecipazione delle Pro Loco e delle associazioni con un proprio carro a tema tra cui: Pro Loco Umbertide, Pro Loco Pierantonio, Pro Loco Calzolaro, Circolo Uisp Spedalicchio, Emotion Dance School, I Freghi della Battitura di Badia Petroia, Scuola di ballo Danza Nov’Art.

Pa.Ip.