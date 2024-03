Teatro degli Illuminati “Staffetta“ di rassegne

Momento clou per il Teatro degli Illuminati con un avvicendamento in calendario tra rassegne e protagonisti. Domenica si è chiusa la stagione dedicata ai piccoli, “Teatro ragazzi“, con un bilancio di oltre 2700 spettatori per gli otto allestimenti del cartellone. Per una rassegna che si chiude, una se ne apre: venerdì 15 marzo è stato rappresentato con un tutto esaurito, (313 spettatori), il primo appuntamento di “Teatro a Chilometri Zero“. In scena la compagnia di San Leo Bastia con la commedia dal titolo “Il vecchio muro“. L’organizzazione della rassegna degli imminenti laboratori scolastici “Scuole a teatro“ è invece alla fase finale. "Presto insieme a tutte le scuole e agli esperti coinvolti presenteremo il cartellone" dichiara Michela Botteghi, assessore alla cultura che prosegue: "Siamo molto contenti di questa collaborazione sul fronte teatrale con le scuole, coinvolte sia nella Stagione di prosa col progetto Videor ut video, sia con una rassegna dedicata ai loro saggi finali". Pure la stagione di prosa è alle battute finali e dopo lo spettacolo con Mario Perrotta, in arrivo Massimiliano Galli, attore molto popolare anche come interprete di fiction di successo, con una commedia scritta da Ivan Cotroneo. Nel pomeriggio di sabato, Mario Perrotta, plurpremiato drammaturgo, regista e attore, ha incontrato i ragazzi di Videor ut video, parlando con loro dei temi dello spettacolo. "Gli incontri con gli autori insieme all’ingresso gratuito agli spettacoli sono due opportunità che il Comune di Città di Castello, grazie al Teatro Stabile dell’Umbria ed ad Olio Ranieri, offre ai giovani per incontrare artisti affermati da vicino, confrontarsi con loro e per provare un’esperienza culturale nuova", ha detto l’assessore.