"Teatro degli Illuminati, per i lavori al proscenio non ci sono i fondi"

CITTÀ DI CASTELLO - "Nella zona del proscenio del teatro degli Illuminati, in presenza di piogge eccezionali sospinte dal vento si verificano talvolta infiltrazioni che comunque non pregiudicano assolutamente la sicurezza della struttura e degli spettatori. Una soluzione definitiva per la ristrutturazione del tetto richiederebbe un investimento di circa 250mila euro, per la quale al momento non esistono purtroppo finanziamenti pubblici specifici, per cui monitoreremo eventuali bandi... ". Così in Consiglio comunale l’assessore Michela Botteghi ha risposto all’interrogazione del capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani sulle necessità di manutenzione del teatro: "Quando saremo in grado di eseguire interventi di sistemazione della copertura, lo faremo tra l’estate e l’inizio dell’autunno, così da non condizionare lo svolgimento degli eventi", ha aggiunto l’assessore. Lignani ha replicato: "Attendere troppo potrebbe comportare un consistente aumento dei costi".