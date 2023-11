Teatro a Tuoro Stelle in palcoscenico

Comici, pupazzi d’autore, grandi nomi dello spettacolo, danza. E’ ricca e articolata la nuova stagione del Teatro dell’Accademia di Tuoro, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune.

Ad alzare il sipario, sabato 9 dicembre alle 20.45 è Alessandro Benvenuti con il suo “Panico ma rosa. Dal diario del tempo sospeso“: un viaggio nella mente di un comico che cerca un nuovo senso della vita per non impazzire e si racconta tra sogni e bisogni, ricordi e crudeltà, fantasie e humor. Si riparte domenica 14 gennaio alle 18 con “Bubikopf – tragedia comica per pupazzi“: un’innovativa produzione con la compagnia tifernate Politheater di Damiano Augusto Zigrino e Silvia Fancelli e la regia internazionale di Neville Tranter, per scoprire la poetica e le molteplici possibilità espressive del teatro di figura. Terzo appuntamento, sabato 27 gennaio alle 21 con Matthias Martelli, che con le musiche dal vivo del maestro Castellan rilancia la tradizione del teatro giullaresco e di narrazione con “Raffaello, il figlio del vento“, alla scoperta del grande artista.

Sarà poi la volta, sabato 17 febbraio di Lucrezia Lante della Rovere che rievoca la grande attrice tragica Sarah Bernhardt in “La Divina Sarah“, spettacolo intimo, divertente e commovente dove recita con Stefano Santospago nel ruolo di Georges Pitou, confidente e testimone della diva. E ancora, sabato 23 marzo c’è la danza con il Balletto Civile in “Davidson“, una messinscena danzata, tra opera letteraria e teatro fisico, che si ispira alla sceneggiatura “Il Padre Selvaggio“ scritta da Pasolini. Il finale di stagione, il 20 aprile, è con “Un giorno come un altro“, una commedia scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico, con Luca Amorosino e Carlo De Ruggieri, tra paradosso e consapevolezza del valore del voto.

