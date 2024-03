Teatri “monumenti nazionali“. C’è anche il ’Caio Melisso’

SPOLETO Teatro Caio Melisso (foto) “monumento nazionale“: la proposta di legge è in discussione alla Camera. Anche il Caio Melisso, il più antico teatro all’italiana di Spoleto, tra i 46 teatri per i quali si chiede di riconoscere il titolo di “monumenti nazionali“. Alla Camera è iniziata la discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge volte a conferire il riconoscimento di monumento nazionale ai teatri italiani. Per quanto riguarda il Teatro Caio Melisso di Spoleto è stata l’onorevole Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, a presentare a febbraio l’emendamento per l’inserimento del più antico teatro spoletino che si affaccia su piazza Duomo, costruito nella seconda metà del 17esimo secolo. "Abbiamo accolto con grande soddisfazione l’approvazione dell’emendamento presentato dall’onorevole Piccolotti, che ringrazio per l’impegno e l’attenzione che ha rivolto alla nostra città e al meraviglioso Teatro Caio Melisso – dichiara il sindaco Andrea Sisti –. Auspichiamo che la proposta di legge venga approvata quanto prima da entrambi i rami del Parlamento, affinché questo storico luogo di cultura possa essere valorizzato anche attraverso un riconoscimento che ne esalti la storia ed il prestigio". La proposta di legge, composta da due articol nel testo proposto dalla Commissione Cultura che l’ha esaminata in sede referente, è volta a dichiarare monumenti nazionali 46 teatri italiani.