Tavole chiodate nascoste nell'erba: squarciati gli pneumatici. Allarme nel ternano

Terni, 17 ottobre 2024 - Tavole chiodate disseminate lungo le strade di campagna di Torsolla, minuscola frazione del comune di Ficulle. Chiodi nascosti tra ciuffi di erba e foglie secche che avrebbero già causato lo squarciamento di diversi pneumatici, l'ultimo caso ieri mattina. Ad essere danneggiata è stata l'auto di un ragazzo di Allerona, costretto a sostituire due gomme, oltre che prendersi un grande spavento.

Il giovane ha provveduto a presentare denuncia alle autorità competenti, che in passato avrebbero già ricevuto altre segnalazioni sempre per casi analoghi. Il giovane si stava recando nel suo oliveto quando improvvisamente la corsa dell'auto si è interrotta nelle trappole chiodate. Tavole che il ragazzo ha recuperato come prova di quanto accaduto.