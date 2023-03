Tasse e imposte al vaglio dell’assemblea

FOLIGNO Il presidente Lorenzo Schiarea (nella foto) ha convocato oggi alle 14.30 il Consiglio comunale, che come di consueto sarà trasmesso in streaming. Saranno affrontati i punti all’ordine del giorno relativi alle imposte. Si inizia infatti con l’approvazione delle aliquote per il 2023 per Imu (Imposta municipale propria); addizionale comunale all’Irpef per il 2023 con conferma delle aliquote in vigore nell’anno 2022; modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’anno 2023; approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) 2023-2025; approvazione bilancio di previsione 2023-2025, modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti.