Tanti camperisti per Capodanno. Piace solo l’area del Tiro a Segno

Area camper di via del Tiro a Segno presa d’assalto dai turisti, ma ancora senza energia elettrica. Le dieci piazzole allestite dal Comune e inaugurate un anno fa non sono bastate per accogliere l’elevato numero di camperisti che hanno deciso di fare tappa a Spoleto per Capodanno. Ieri mattina, dopo i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, era pieno anche il parcheggio riservato ai pullman. La nuova infrastruttura riscuote un notevole successo e piace ai turisti perché situata in prossimità della scala mobile che permette in pochi minuti di raggiungere il centro della città. "Più che un’area camper – afferma il signor Francesco che ha trascorso tre giorni, con la famiglia, a Spoleto – lo definirei un parcheggio ben attrezzato, mancano solo le colonnine per ricaricare l’energia elettrica. Devo dire comunque che è facile da raggiungere ed è anche molto comodo perché da qui è facilmente raggiungibile il centro della città. Per stare un paio di giorni la ricarica dell’elettricità non è indispensabile, ma se avessi voluto fermarmi ancora sarei stato costretto a spostarmi".

Il problema dell’energia elettrica comunque dovrebbe essere risolto già dai primi mesi del 2024. "L’intervento per l’installazione di una nuova centralina di alimentazione con il relativo cablaggio dell’anello intorno all’area camper – fa sapere il Comune – sarà effettuato da EnelX / Enel Delivery. Verrà poi installato, ad opera della ditta Park It s.r.l. che ha curato gli interventi per il sistema di Smart Mobility della città, un ponte radio che garantirà la connettività dati nel parcheggio e la gestione anche del sistema di videosorveglianza. L’opera che si concluderà con l’installazione del sistema di alimentazione di tutta l’area camper entro il mese di marzo è finanziata con i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno dell’anno 2021". Ebbene se i camperisti affollano l’area di via del Tiro a Segno non si registra lo stesso successo nell’altra zona sosta riservata ai camper, ovvero quella realizzata di recente sempre dal Comune in via Fratelli Cervi rimasta praticamente deserta. L’intervento complessivamente ha richiesto circa 120mila euro ed è stato finanziato con fondi del terremoto. L’area di via Fratelli Cervi conta 20 piazzole, ma è lasciata al totale abbandono e quando piove si creano pozzanghere ovunque. In città c’è anche una terza area riservata alla sosta dei camper ed è quella di via dei Filosofi, distante dal centro storico, ma dotata di servizio scarico delle acque, soprattutto gratuita e particolarmente frequentata in questi giorni delle feste.