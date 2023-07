Tanti bambini per il casting del film “Eva“

Tutti in fila per un posto al sole. Ha riscosso altissimo gradimento il casting per piccoli attori che si è tenuto ieri alla Sala Binni della Biblioteca Augusta, in cerca di giovanissimi interpreti per “Eva“, il film drammatico diretto da Emanuela Rossi e prima produzione cofinanziata con l’Umbria Film Fund 2022, con riprese al via da ottobre, ovviamente anche in Umbria. Tantissimi bambini e bambine, arrivati da tutta la regione con i genitori, hanno così partecipato ai provini, tra speranze, entusiasmo e allegria. "Abitiamo qui vicino e siamo felicissime di tentare questa esperienza, con divertimento e spirito lbero", racconta Alexandra che accompagna le figlie, due gemelline di 5 anni, Valentina e Vanessa. "Le bambine hanno già recitato nel film “Madame Luna“ girato in Calabria e sul set romano di “Cold Storage“, una produzione internazionale con Liam Neeson".

In attesa ci sono anche le sorelline, Nicole di 12 anni e Noemi di 7. "Per noi è un grande gioco – dice la mamma, Mara –, Nicole ci terrebbe molto a recitare, amava il teatro che ha lasciato per la ginnastica artistica. Tutti hanno le idee chiare. Gaia Victoria, 6 anni e mezzo, da Trestina con mamma Ilaria e Sara, stessa età, da Arrone con papà Sergio parlano all’unisono. "Ci piacerebbe tantissimo recitare anche se non l’abbiamo mai fatto".

Per tutti i bambini la trafila è la stessa. Si entra nella Sala Binni a gruppi di cinque, in un’atmosfera divertente e rilassata. Si scattano le foto, poi i piccoli si raccontano in una breve video-intervista di presentazione. E’ una fase di precasting, per raccogliere più candidature possibili. Quando verranno individuati i protagonisti adulti del film, si andrà a scegliere i bambini adatti a interpretare i figli. E oggi altro casting a Terni.

S.C.