Tante novità Le meraviglie dell’antiquariato

Alza l’asticella e raddoppia l’offerta “Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra“ che torna per l’edizione numero 49 da sabato 20 a domenica 28 aprile e che ieri è stata presentata a Palazzo Donini. Prima grande novità è la doppia sede espositiva che affianca ai padiglioni dell’Umbriafiere di Bastia, Palazzo Monte Frumentario nel centro di Assisi: un ritorno nella città serafica dove la rassegna è nata nel 1973.

"Raddoppiamo la sede e ampliamo gli espositori, in termini numerici e di qualità" ha detto soddisfatto Andrea Tattini, presidente Amab, che l’anno scorso ha avviato il nuovo corso della manifestazione, dopo una dolorosa pausa per la pandemia. "E’ un appuntamento culturale che l’Umbria non può perdere" rilancia la presidente della Regione Donatella che esalta la crescita e la capacità di attrarre presenze della kermesse.

All’organizzatore Emo Antinori Petrini il compito di raccontare il fitto programma che unisce le due città nel segno della bellezza, con tanto di biglietto unico e servizio navetta gratuito tra le due sedi. "A Palazzo Monte Frumentario – spiega – verranno allestiti tre piani, uno per i capolavori dell’arte l’antica, due per artisti contemporanei e gallerie d’arte moderna e contemporanea. Ci saranno anche performance live, con opere realizzate in diretta". All’Umbriafiere di Bastia torna il grande antiquariato con oltre 80 importanti galleristi italiani e stranieri. "Ci saranno opere d’arte antica, moderna e contemporanea, con singolari sculture erotiche, oggetti, complementi d’arredo, mobili, grafiche, design, e perfino moto d’epoca appartenute a campioni internazionali. L’obiettivo è conquistare un pubblico sempre più ampio e variegato".

"Assisi aspetta la mostra a braccia aperte, in questi anni ci è mancata, questa è l’edizione completa che sognavamo – dice entusiasta la sindaca Stefania Proietti –. E’ un’ulteriore opportunità che la città offre ai visitatori, in un momento di altissima stagione turistica". La sindaca di Bastia Paola Lungarotti celebra la stretta collaborazione con la mostra mercato che si traduce in due iniziative concrete del Comune all’Umbriafiere: "Lunedì 22 presenteremo il volume “Il Rinascimento a Bastia Umbra. Opere d’arte tra XV e XVII secolo” e venerdì 26 si terrà il convegno “Chiamata alle arti“ sull’Art Bonus". Ma sono tante le iniziative che arricchiranno la rassegna d’arte antiquaria. Per i professionisti del settore, verrà presentata la nuova associazione Centro Italia della Federazione Italiana Mercanti d’Arte mentre mercoledì 24, in collaborazione con la Galleria Nazionale si terrà un incontro sulla mostra del Maestro di San Francesco. Non mancherà un’area speciale con le eccellenze enogastronomiche.

Sofia Coletti