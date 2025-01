Tante iniziative per celebrare . Sant’Emiliano

TREVI Entrano nel vivo i festeggiamenti del patrono, Sant’Emiliano, vescovo e martire, celebrato il 28 gennaio, domani. Venerdì scorso il primo appuntamento con la Solenne Esposizione della statua di Sant’ Emiliano in Duomo. Le celebrazioni religiose sono poi proseguite sabato e domenica. Nell’ambito della Festa del Santo Patrono oggi i Vespri solenni e alle 18.30 la tradizionale Processione dell’Illuminata con la partecipazione di una delegazione della Parrocchia di Sant’Emiliano in Ripa. La processione dell’Illuminata è la più antica della regione, con la statua di Sant’Emiliano della città che sarà accompagnata dalla Banda Musicale Città di Trevi. Una tradizione secolare quella della Processione dell’Illuminata che si snoderà per le vie del centro storico preceduta dai labari, dal gonfalone della città e con i cosiddetti ‘ceri’, oggetto simbolico di realizzazione manuale che rappresenta e descrive le tante attività, artigianali, produttive e culturali, che simboleggiano le eccellenze agricole e industriali del territorio. Le vie attraversate dalla Processione saranno addobbate lungo l’intero percorso che, in rispetto della tradizione, porterà a Trevi centinaia di cittadini di tutte le frazioni. Processione che precederà la Festa del Santo Patrono di domani, con questo programma: alle 11 Messa Pontificale presieduta da don Sem Fioretti, vicario generale dell’Arcidiocesi. Dopo la santa messa l’offerta dell’olio per la lampada votiva del Santo da parte del Comune di Trevi. Il programma della giornata di festa si concluderà alla 17 con un’altra celebrazione religiosa che culminerà con la Benedizione dei ramoscelli d’ulivo in onore di Sant’Emiliano.