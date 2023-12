Tamponamento e fuga: coppia arrestata

BASCHI I carabinieri di Orvieto, in collaborazione con quelli di Baschi, hanno arrestato una coppia di pregiudicati della zona, di 38 e 36 anni, per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo alla guida di un’utilitaria con a bordo la compagna, aveva tamponato l’auto condotta da una 33enne dandosi alla fuga. Intercettati nel territorio di Baschi, i due si sono opposti al controllo minacciando e spintonando i militari di una pattuglia della locale stazione, anche all’arrivo di un equipaggio di rinforzo di Orvieto, tentando una nuova fuga. Ne è nata una violenta colluttazione in cui la donna, in particolare, ha tentato a più riprese di afferrare la pistola in dotazione ad uno dei militari. Un carabiniere è rimasto lievemente ferito. Entrambi gli arrestati hanno ottenuto i domiciliari.