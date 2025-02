Taglio del nastro per “Francesco tra le righe“

Alla Biblioteca del Convento di Monteripido prende oggi il via alle 17 il progetto “Francesco tra le righe“, frutto della collaborazione tra i Frati Minori Assisi, l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri, che celebra l’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature di San Francesco attraverso la voce di poeti, letterati e personalità del mondo culturale. L’incontro sarà aperto da Fra Francesco Piloni, Ministro della Provincia Serafica di Assisi con “800 anni del Cantico delle Creature“. A seguire gli interventi di Fra Mauro Botti, guardiano della Comunità di San Damiano, con una riflessione sul legame tra il Cantico e San Damiano, luogo della composizione della prima parte del canto, di Sabrina Stroppa, direttrice del Dipartimento di lingua, letteratura e arti italiane nel mondo dell’UniStranieri con “Dalle Creature alla Città: il Cantico di San Francesco“ per chiudere con Fra Georges Massinelli che illustrerà il calendario di incontri tra Assisi, Perugia, Milano. La serata sarà arricchita da interventi musicali a cura del maestro Fra Matteo Ferraldeschi, con brani ispirati a San Francesco. L’incontro è aperto a tutti e sarà in diretta streaming sui canali social della Provincia Serafica di San Francesco , YouTube e Facebook.

L’inaugurazione ufficiale sarà il il 26 febbraio al Convento di San Damiano, con la lettura del Cantico in 30 lingue, con le voci di studenti dei due atenei perugini. Il primo incontro il 6 marzo alla Sala dei Notari con Daniele Mencarelli, scrittore, poeta e sceneggiatore, autore di libri, tra cui “Tutto chiede salvezza“, fonte della serie Netflix.