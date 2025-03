Tagliaferri: "Cambiare sguardo sulla disabilità"

PERUGIA - La vice presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Bianca Maria Tagliaferri fa sapere, in una nota, di aver preso parte, oggi, ad "un importante convegno" dal titolo ‘A Sua Immagine? Us not them’ all’Istituto Serafico di Assisi. "Un’occasione di confronto e riflessione – spiega - sul rapporto tra disabilità e fede a partire dal saggio di Justin Glyn, gesuita e docente di Diritto Canonico a Melbourne". La vice presidente Tagliaferri ha portato i saluti della governatrice Stefania Proietti, sottolineando "l’impegno della Regione per un’inclusione sempre più concreta. Un momento di riflessione sull’importanza di cambiare il nostro sguardo sulla disabilità: us not them, come recita il titolo del saggio di Justin Glyn al centro di questo evento - ha affermato -, ribadendo "la necessità di superare le barriere culturali e sociali che ancora oggi limitano il pieno riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità".